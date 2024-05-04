POP Radio到桃園老街溪舉辦生態導覽與親子野餐，桃園市副市長蘇俊賓（中）展現親民加入民眾行列。（POP Radio提供）

邱軍(中)和歌迷分享在部落成長並在大自然遊樂場悠遊的童年（POP Radio提供）

POP Radio聯播網5月4日再次走出戶外，邀請聽眾攜家帶眷「一起『Fun』假趣」！由台長林書煒、人氣主持人黃暐瀚、黃揚明率聽眾一起前往桃園老街溪，穿梭礫間廊道後一齊野餐，伴隨著新生代實力派歌手邱軍以極具穿透力的嗓音，帶給聽眾既放鬆但又收穫滿滿的初夏周末。

桃園是台灣客家第一庄，中壢老街溪區域是早期客庄聚集地之一，經由整治後，新勢礫間處理設施已經是桃園頗具規模的淨水設置。桃園市副市長蘇俊賓驚喜現身視察，他希望從礫間整治連帶周邊公園活化，能帶動民眾更願意接近自然。蘇俊賓也讚賞POP Radio將聽眾活動結合生態永續觀念，讓水資源保護搭配保育陸域生態觀念透過導覽傳達給聽眾，希望讓環境永續的概念在日常教育根植。

POP Radio台長林書煒和聽眾一起探索老街溪生態，她發現老街溪教育中心的建築和宜蘭外婆家的風格相近，讓她也一度憶起與母親、外婆的天倫時光；今年也是女兒赴日留學後第一個母親節，林書煒透露，雖然女兒無法及時回台相聚，但她已經計畫前往日本替女兒慶生。

《聲林之王３》發跡的邱軍也在午餐時間驚喜現身，自彈自唱〈愛不愛我〉、〈青蘋果樂園〉等４首歌，他也走入各個野餐墊邊與歌迷近距離互動，當他發現台下除了許多年輕」歌迷隨音樂搖擺，連阿嬤也專注聽他唱歌，他開心表示「我現在也可以說是6到70歲都有粉絲了」!