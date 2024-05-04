前6局遭到台鋼雄鷹先發投手小野寺賢人壓制，7局下味全龍終於找到突破口，在1出局後連續2支安打把他打退場，代打陳品捷敲安追平，李凱威再補上適時安打逆轉，以3比2驚險勝出，中止近期4連敗，總教練葉君璋希望透過這1勝讓大家壓力釋放。

龍隊此役推出王牌投手徐若熙先發，前5局他表現虎虎生風，但在6局上續投時卻碰上亂流，先被杜家明敲安再保送葉保弟，K掉王柏融後教練團選擇故意保送洋炮魔鷹、對決張肇元，但被張肇元敲出打穿三游防線的滾地安打失掉2分。

落後的龍隊在7局下展開反攻，1出局後郭天信、林孝程連續安打也把小野寺賢人打退場，面對雄鷹第2任投手許峻暘，陳品捷代打建功，李凱威再補上適時安打逆轉，陳冠偉、林凱威聯手守成，辛苦中止近期4連敗。

徐若熙用88球投5.2局，投出7次三振、3次四壞球保送，被敲3支安打、失2分，靠隊友火力支援躲過敗投；小野寺賢人則是留下先發6局，投出3次三振、1觸身球，被敲5支安打、失3分，承擔敗投。

談到近期球隊低潮，葉總認為，在這種情況下不管是打者還是投手壓力都一定很大，甚至教練團都會有些壓力，在調度上可能會更小心，「希望這場逆轉的感覺可以釋放些壓力，也能讓大家的心情有些改變。」

味全龍投手徐若熙先發5.2局投出7次三振、3保送，被敲3支安打、失2分。（郭吉銓攝）

台鋼雄鷹先發投手小野寺賢人。（郭吉銓攝）

關鍵時刻建功的李凱威本季首次獲選單場MVP，他表示，小野寺賢人今天任何球種都很難打，很快就能搶到好球數，接下來引誘球就來了，「第7局就是挑可以攻擊的球，剛好那球有高起來。」