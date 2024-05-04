針對民進黨台北市議員林延鳳今日稱，北士科T16與T17、T18分開招標，就是替新壽量身訂做云云，民眾黨發言人吳怡萱批評，議員不斷老調重彈，質疑已澄清過的內容，假的事情講一百次也不會變成真的。身為士北議員，要因為政治利益，把北士科搞的烏煙瘴氣嗎？

吳怡萱強調，民眾黨在本周二公開的記者會上就已經出示14家訪談紀錄，內容皆清楚載明不只一家廠商提及降低權利金或量體太大，林議員明明也知道這樣的事實，卻戴上「綠鏡」編故事，看到「新壽」就穿鑿附會，簡直像在寫八點檔連續劇。

吳怡萱表示，過去已多次清楚表明，北士科經歷兩次流標，當時議會也不斷要求要趕緊招商，因此在第三次招標前，市府積極訪商，並且在顧問公司建議下採個別招商，T16採三階段開標、T17與T18採兩階段開標，這些招標程序皆公開透明，所謂「量身打造」的指控都是「先射箭再畫靶」。這些已澄清再澄清，無奈議員喜歡當「編劇」，但還是那句話「假的事情講一百次也不會變成真的。」