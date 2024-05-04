今4日晚間20時許，國道1號南向61.7公里中壢路段發生一起6車事故。（圖／警方提供）

今4日晚間20時許，國道1號南向61.7公里中壢路段發生一起6車事故。（圖／警方提供）

今4日晚間20時許，國道1號南向61.7公里中壢路段發生一起6車事故。（圖／警方提供）

今4日晚間20時許，國道1號南向61.7公里中壢路段發生一起6車事故。（圖／警方提供）

今4日晚間20時許，國道1號南向61.7公里中壢路段發生一起6車事故。（圖／警方提供）

今4日晚間20時許，國道1號南向61.7公里中壢路段發生一起6車事故，現場疑似小客車不當變換車道，導致聯結車追撞，國道警獲報目前已前往處理，至於詳細事故原因及照則仍有待警方調查釐清。

今4日晚間20時許，國道1號南向61.7公里中壢路段發生一起6車事故。（圖／警方提供）

警方表示，今4日20時5分許接獲通報，國道1號南向61.7公里中壢路段有6部車的事故，現場無人受傷。立即派遣巡邏車前往，並通知交控中心、緩撞車前往。現場為2部自小客車、3部營半聯結車及1部營大貨車共6部車事故，無人受傷，現場占用內側及中線3車道。

警方初步研判：自小客車疑似變換車道不當，由外側車道急切變換至中線車道，致後方營半聯結車疑似未保持安全距離，而追撞其餘4部車肇事，各車駕駛酒測值為零，詳細的照是原因有待警方分析研判，

國道警呼籲用路人變換車道應保持安全間隔，勿任意變換車道破壞別人的安全距離，在接近交流道口或是塞車時，視線要看遠並提早減速，發現已經回堵先按下雙黃警示燈提醒後方車輛跟著減速，以確保行車安全。