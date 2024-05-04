味全龍4日以3比2擊敗台鋼雄鷹，中止近期4連敗，先發投手徐若熙只差1個出局數就能達成優質先發，退場時還是敗投候選人，好在靠隊友躲過敗投，「沒有辦法投完（6局）很可惜。」

徐若熙今天用88球投5.2局，投出7次三振、3次四壞球保送，被敲3支安打、失2分，在6局上被杜家明敲安再保送葉保弟，還暴投讓跑者攻佔二、三壘，雖然三振掉王柏融，教練團選擇故意四壞保送魔鷹、對決張肇元，但仍被他打出穿越三遊的安打，退場時球隊以1比2落後。

談到徐若熙此役表現，總教練葉君璋說：「我覺得他今天的狀況是近幾場中看起來很好的，控球、動作都很順暢。」

不過徐若熙先發總會遇到5局中場休息後的關卡，在第6局續投時容易出現亂流，徐若熙自己也知道，「很常會發生這個情況，會丟不完，還要再找問題。」葉總認為，中職在5局中場休息比較長，這個狀況對徐若熙來講比較生疏，「但這是他必須要習慣投到8、90球的球數。」

葉君璋也提到，根據教練團規劃，原本是要在這一輪讓徐若熙下二軍休息調整，但感覺他近況不錯，反而是王維中的身體看得出是有疲勞狀況，教練團會持續注意徐若熙的狀態，如果身體狀況OK，可能會拉長休息天數即可。