東北季風減弱，今天（4日）各地高溫達到33度，明天（5日）鋒面接近、水氣增加，各地降雨機率提高，且有局部較大雨勢的機率，下周三（8日）起又有東北季風來襲，北部、東北部降溫轉涼。

中央氣象署最新資訊顯示，明天鋒面靠近，西半部及花東地區清晨開始就會有局部短暫陣雨或雷雨，東北部地區午後開始有局部短暫雷陣雨，下半天西半部地區雨勢會逐漸趨緩，東半部雨勢則會持續到入夜；溫度方面，雨勢空檔期間感受悶熱，各地高溫上看32度。

未來一周降雨趨勢。（圖／氣象署）

下周一（6日）鋒面通過台灣北部海面，北部、東半部地區受影響有局部短暫陣雨，其他地區午後有局部短暫雷陣雨；下周二（7日）華南雲系東移、雨區擴大，中部以北及東半部地區有局部短暫陣雨或雷雨，各地午後有局部短暫陣雨。

下周三、下周四（9日）東北季風增強，北部、東北部轉涼，其他地區早晚也降溫，迎風面的北部及東半部地區有局部短暫陣雨，不過雨勢會逐漸趨緩；下周五、下周六（10日、11日）東北季風減弱，氣溫逐漸回升，風向轉偏東至東南風，各地呈現多雲到晴的好天氣，僅東部及東南部地區有零星短暫陣雨，午後山區有局部短暫陣雨。