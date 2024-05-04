美國國家情報總監海恩斯（Avril Haines）2日在聯邦參議院軍事委員會表示，中俄軍事合作可能更密切，可能聯手攻台。川普主政時期擔任美國駐歐洲安全暨合作組織（OSCE）大使的共和黨人吉爾默周六（4日）在台北訪問時表示，如果川普贏得2024大選二度入主白宮，他相信川普會再度支持台灣。

路透社報導，到訪台北的美國駐歐洲安全暨合作組織（OSCE）大使吉爾默（James Gilmore），周六在台灣智庫「亞太堅韌研究基金會」（Center for Asia-Pacific Resilience and Innovation，CAPRI）演講時說：「我相信川普先生就任總統後會支持台灣，他在第一任期就是如此。」

吉爾默曾於1998年至2002年擔任維吉尼亞州州長。他向採訪媒體表示，川普並非孤立主義者，而是努力讓美國的盟友以更嚴肅的態度看待自身防禦力。在他看來，台美之間的溝通管道已然穩固，他自認沒必要擔任傳話人。

曾任美國駐歐洲安全暨合作組織（OSCE）大使的吉爾默說，川普若再度入主白宮也會再次支持台灣。（資料照／美聯社）

吉爾默此行預計會見總統蔡英文，但受限於行程安排，他不會與即將於5月20日就職的準總統賴清德會面。吉爾默說，他會向川普報告本次訪問台北的情況，並轉達來自台北的任何訊息：「我會寫一份備忘錄交給川普總統。我們不知道他會如何處理大家交給他的備忘錄，但我已下定決心要盡一己之力。」

中國大陸多年來聲稱台灣是領土的一部分，美國也多次表明「一個中國」政策不變，不過，美國一直是台灣在國際上最重要的支持者與武器來源國，中方經常為此表達不滿並在政治與軍事層面對台施壓。

川普在2016年11月贏得總統大選後不久即與台灣總統蔡英文通了電話，此舉打破台美1979年斷交以來的外交慣例，「川蔡通話」當時令台北政壇雀躍不已，北京當局則大表憤怒。川普2017年1月就任，直到2021年結束任期，台灣獲得川普政府大力支持，包括拜登上任後持續進行的對台軍售。

今年稍早，美國國會跨黨派議員組團訪台，不乏共和黨籍重量級人物，包括2月時任聯邦眾議院「美國與中國共產黨戰略競爭」特別委員會主席蓋拉格（Mike Gallagher）。蓋拉格2月來台時說，2024大選無論誰勝出，美國都會繼續支持台灣。