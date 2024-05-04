民眾黨主席、前台北市長柯文哲因北士科及京華城案，被北檢列貪污被告，另外還有台智光案。民調專家戴立安認為，柯文哲2028若掛了，其實對準總統賴清德有利。

戴立安4日在《POP大國民》節目中表示，現在取決於賴清德上任以後，要怎樣雷厲風行。比如大家覺得台南的案子辦得亂七八糟，覺得很不可思議，或許這不是賴清德可以插手的事情。等到賴清德上任，如果要立威，應該好好把台南事情辦一辦，因為如果辦了自己的大本營、發源地，再去辦別的、啃硬的骨頭，沒有人敢否定他。把自己家裡掃乾淨，是會得到掌聲的。

戴立安更點出，賴清德剛擔任民進黨主席時，去動學倫、MeToo等事情 ，其實受到年輕人很大的歡迎，他的聲望也因而拉高。

戴立安接著指出，現在柯文哲、民眾黨碰到這種事情，如果因為這些事情被唾棄，年輕人會往哪裡跑？可能是往民進黨會多於國民黨。主持人平秀琳問，「柯文哲2028若掛了，其實對賴清德有利？」戴立安回應表示，「對」，因為他敢去動人家不敢動的 。

平秀琳再問到，「民眾黨2026可能不會選得很好，2028大概很難對藍綠兩政黨有什麼威脅？藍綠PK，藍軍有機會贏嗎？」戴立安表示，現在看來國民黨是國會最大黨，但每天就是在上演表決大賽。而賴清德因為還沒有上台，即使有些地方讓人覺得不合理或是怎樣，但現在的箭頭也指不到賴清德。等賴清德上台後，當他有最大的決斷力和決心時，可能又是另外一回事，真正要看的點是520，還有年底美大選定案，後面會不會有什麼情況發展。