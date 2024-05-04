新華社報導，超充站數量的增加大幅提升了新能源汽車的充電效率。據南方電網深圳供電局資料顯示，第一季深圳新能源汽車充電量達6.7億千瓦時，年增10.9％，側面反映深圳新能源汽車市場向好，以及充電基礎設施的有效運行。

資料顯示，截至2023年底，深圳全市新能源汽車保有量超97萬輛，新車電動化滲透率逾6成。根據相關規劃，到2025年底，深圳新能源汽車規模將達到130萬輛。

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