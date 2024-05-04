永豐金表示，將分三階段收購，在取得柬埔寨主管機關核准後，完成交割。第一階段預計取得80％股權、約4.35億美元（折新台幣約141億元），之後將在後續兩年度各取得10％股權，最終取得100％股權。

永豐金表示，Amret為柬埔寨總資產規模第一大的微型存款金融機構，做為其2017年以來的既有往來銀行，永豐銀行透過本次收購，將可拓展東南亞的海外服務網絡。