永豐金表示，將分三階段收購，在取得柬埔寨主管機關核准後，完成交割。第一階段預計取得80％股權、約4.35億美元（折新台幣約141億元），之後將在後續兩年度各取得10％股權，最終取得100％股權。
永豐金表示，Amret為柬埔寨總資產規模第一大的微型存款金融機構，做為其2017年以來的既有往來銀行，永豐銀行透過本次收購，將可拓展東南亞的海外服務網絡。
永豐金及旗下子公司永豐銀行5月4日召開董事會，決議通過永豐銀行分三階段收購柬埔寨第一大微型存款金融機構 （Microfinance Deposit-Taking Institutions, MDI）Amret Plc. (Amret) 100％股權，此交易案將在取得台灣與柬埔寨相關主管機關核准後，依股權認購協議與原股東完成交割。
永豐金表示，將分三階段收購，在取得柬埔寨主管機關核准後，完成交割。第一階段預計取得80％股權、約4.35億美元（折新台幣約141億元），之後將在後續兩年度各取得10％股權，最終取得100％股權。
永豐金表示，Amret為柬埔寨總資產規模第一大的微型存款金融機構，做為其2017年以來的既有往來銀行，永豐銀行透過本次收購，將可拓展東南亞的海外服務網絡。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。