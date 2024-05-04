南韓天團「Super Junior」成團至今近20年，是許多人的青春記憶，原先有12位成員，2006年因圭賢加入，正式成為13人組合；不過，陸籍成員韓庚在2009年退團後，就以個人身分在大陸發展，但他仍與同團成員金希澈聯絡，如今希澈突然曬出兩人合照，掀起死忠粉絲暴動。

韓庚與希澈是眾所周知的摯友，更被粉絲稱為「庚澈CP」，多年過去即使兩人不在同一個團體裡，仍不避諱在公開場合談到彼此，就連先前韓庚孩子出生時，希澈也曬出收到對方的彌月禮，兩人的深厚情誼依然成為粉絲關注的焦點。

不過，鮮少公開同框的兩人，希澈今（4）日卻突然曬出兩人合照，寫下「韓庚愛希澈」，更附上象徵Super Junior的寶藍色愛心，照片中也可看到，兩人正在餐廳吃飯，由希澈拿著手機，記錄下這難得的畫面。

「活久見」合照曝光後，立刻湧入14萬粉絲狂讚，「當死去的回憶突然攻擊我」、「不准刪掉喔」、「不敢相信眼前的畫面」、「我的庚澈我的CP」、「小學開始嗑的CP，今年25歲了還有續集」、「我的眼淚就這樣默默流下來」，同時兩人合體的話題也立刻衝上微博熱搜，可見兩人的好感情依然存在粉絲們記憶裡。