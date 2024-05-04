有媒體報導國民黨立委徐巧芯爆料，外交部透過個別專案計畫援助烏克蘭，其中轉由捷克、立陶宛等協助物資進入烏克蘭，但其中出現經手人，質疑有多少專案計畫實質進入烏克蘭不得而知。對此，外交部駁斥，這些評論純屬空穴來風，傷害外交人員與歐洲民主夥伴國家，更嚴重打擊台灣國際形象，更怒轟國人應唾棄譁眾取寵的惡質民代。

徐巧芯指稱，台灣與立陶宛、捷克共同援助烏克蘭的合作案，有所謂「經手人」，可能是在當地國的「政治金主」，或是有「特殊政治影響力的人」，甚至說用「人民納稅錢」去養外國政治人物，用錢去買國際友台的形象？專案計畫的錢，究竟有多少進入到烏克蘭是不得而知等。

對此，外交部澄清，徐巧芯針對我國與歐洲理念相近國家合作對烏克蘭進行人道援助所作評論，全屬空穴來風，憑空想像，既非事實，且抹黑傷害外交部與外交人員的努力，更傷害理念相近的歐洲民主夥伴國家，嚴重打擊台灣的國際形象。

外交部嚴厲譴責徐巧芯的造假說法及評論，並強烈要求徐巧芯問政或評論，應本於事實而非造假虛構。外交部說明，事實是我國與歐洲理念相近國家合作對烏克蘭進行人道援助，對各案進行嚴格審查，合作方式公開透明，成果可昭公信。

外交部呼籲，台灣各界明辨是非，切勿聽信徐巧芯的謊言與評論，同時對於徐巧芯不負責任、刻意誤導國人，並損害我國對外關係無中生有的指控，再予以嚴厲譴責。

外交部也嚴正呼籲徐巧芯應善盡民意代表基本職責，加強自身明顯缺乏的國際事務專業能力，堅持理性問政的基本原則。外交部也呼籲國人，唾棄一昧製造聲量，譁眾取寵的惡質民意代表。