周蕙出道25周年，4日首度在台北流行音樂中心開唱。（羅永銘攝）

周蕙出道25周年，4日首度在台北流行音樂中心開唱。一開場，她身穿一襲緊身湖水綠華麗禮服站上5米高鑽石吊台飆唱，大秀窈窕S曲線，當唱到〈不愛了也是一種愛〉時，突然激動大喊，「衣服爆開，是我太胖了嗎？」工作人員隨即上前幫忙整理服裝，臨危不亂繼續演唱多首夯曲。

她特地演唱出道10周年的自創歌曲〈守約〉，感性說，出道至今歷經許多高迭起伏，曾消失歌壇5年，最後順利挺過演藝事業低潮，「經過很漫長等待，謝謝粉絲們等我回來，感謝所有愛我的人，這也是老天爺給我的考驗」，並憶起剛出道加入福茂唱片時，與當年的老闆李亞明見面，他當下看了她許久，讓她內心想：「是我太醜嗎？」他事後才大讚：「這樣子的聲音，如果我們不簽她，還有誰能出唱片？」感謝李亞明的賞識。

她全場一連換3套亮麗華服，表示先前赴大阪歡慶生日，開心大啖美食，但一返台後為了要塞進這套緊身禮服，近期積極減肥，進行嚴格飲食控制，2周內瘦下3公斤，幽默自虧：「我從大腹，變成小小腹。」更直言，「這2周晚上如果肚子餓，我就會喝氣泡水讓自己有飽足感，多喝水有益健康也有飽足感，不然就是趕緊睡覺。」

寵粉的她在演唱會一開場選唱情歌代表作〈約定〉、〈好想好好愛你〉，事前不斷在社群呼籲大家不要遲到，全因這個歌單編排別有用心，還自嘲是叛逆少女，笑說：「很少有歌手一登場就唱掉主打歌，很多人一定都認為〈約定〉是壓軸，這次我放在開場，這麼重要的歌，應該是要在一開始最重要的時刻。」

周蕙擁好人緣，好友品冠、林凡、戴佩妮及福茂唱片董事長張耕宇、老鷹音樂總經理李亞明等昨到場欣賞；品冠替周蕙創作〈體溫〉，十分期待聽到現場版〈體溫〉，也大讚她嗓音多年來依舊純粹，「約定下個25歲。」