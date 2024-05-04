「高雄啤酒音樂節」將於7月5至7日於高雄夢時代正對面廣場舉辦，3天共邀來8組重量級韓星、1名泰國小天王與30組以上台灣歌手輪番嗨唱，門票在4日上午一開賣後，線上搶購熱潮瞬間湧入，票房開出紅盤，最受矚目的超級搖滾座位區票券迅速完售，搖滾區剩餘少量票券，一般區也同步熱銷中。

對此，主辦單位表示感謝粉絲的支持，票券銷售速度是歷年來最快，這次高雄啤酒音樂節除了有卡司陣容豪華之外，不論是場域或舞台設備都全面升級，今年其中首度參與高雄啤酒音樂節演出的麋先生表示：「這是麋先生第一次參與啤酒節演出，很期待也很開心，也期待未來唱到更大舞臺給大家聽。」

而剛結束台北小巨蛋演唱會的宇宙人則熱情說，謝謝大家支持，「台北小巨蛋結束之後大家一定都意猶未盡吧，我們都期待再前進熱情的南台灣，再來一場回到未來的宇宙吧。」主辦單位昨也預告，10日將公布「潮黑吧Live House」的演出嘉賓名單，並表示屆時因應炎炎夏日的高雄，今年舞台周圍增設「水舞降溫系統」自動化噴灑水花，並在排隊處設置數頂帳篷為大家遮陽，請大家不用擔心，希望觀眾到現場一起加入同歡。