女星歐陽娜娜因星二代身分從小到大都備受關注，4歲開始學音樂的她，在踏入演藝圈後一度暫停學業，18歲重返校園到美國伯克利音樂學院，這些年來都會分享求學經歷和旅外日常。歐陽娜娜在23歲終於完成學業，最近舉辦一場小型畢業音樂會，更將門票收入全額捐給學校，作為給學弟妹的獎學金。

日前歐陽娜娜透過社群，公布她將在美東時間3日舉辦個人畢業音樂會的訊息，結束後她陸續在Instagram和微博發文，表示自己完成了在伯克利的小小畢業音樂會；她不只表演擅長的大提琴，還彈吉他和唱歌，更有伯克利校長David Bogen替她開場。

音樂會現場佈置有白色沙發、檯燈等家具，像是在自家客廳，歐陽娜娜有穿著低胸小禮服，換不同樂器表演也換了休閒風的白色上衣搭牛仔褲，在台上不只表演，還會和台下歌迷聊天互動；畢業音樂會表演片段也在網上引起討論，網友也難得稱讚她唱功進步不少，在音樂學院上課學習還是有影響。

歐陽娜娜也有感而發地說，「畢業是結束，也是一個新的開始」，她覺得這就像是結束和開始的中轉站，此刻她站在這並按下忙碌人生旅程的暫停鍵，「我想，關於問題的答案或許得過段時間才能回答」，最後也祝自己「畢業快樂」。據悉，歐陽娜娜將音樂會門票，全數捐贈給伯克利音樂學院，作為獎學金基金造福將來的學弟妹們。