桃園國際機場今日下午2時許，第二航廈3樓旅客休息區傳天花板無預警大片砸落，1名工人從天花板掉下，半垂空中、雙手緊握上方緩緩落地，桃園市勞動局表示，該名工人進行天花板上進行雨排管線查修，不慎踩踏到天花板鋼架而踏穿天花板，該承包工師違反職業安全衛生設施規則，最高罰30萬元。

勞動局表示，接獲消息後便隨即前往桃園國際機場勘查，經了解後發現桃園機場建築設施維護承攬廠商的1名工人，今日在第二航廈北登3樓D區轉機旅客休息區進行天花板上進行雨排管線查修，不慎踩踏到天花板鋼架而踏穿天花板，導致垂掛在上，該人員自行緩緩降落地面，無人受傷。

勞動局表示，經桃園市勞動檢檢處初步暸解，發生原因為雇主使勞工於易踏穿材料構築的夾層天花板從事水管巡檢作業，未採防止勞工踏穿墜落的設施，有違反職業安全衛生設施規則第 227 條規定規定，後續將儘速派員實施檢查，如經查確有違反前揭規定，將對事業單位處新臺幣3至30萬元罰鍰。

勞動局指出，此事件只有1名工人不慎踩空，且該承包商先前並無類似案例，後續將會進行下一步調查。