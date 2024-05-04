美國高級情報官員2日表示，中俄兩國目前在軍事領域正在進行越來越密切的合作，前立委、耶魯大學博士郭正亮認為，這早就發生了，並且會陸續出現國際法律戰，這些都與美國情報總監的說法有關，中俄聯手不只是在亞洲的軍事效應，也開始展開法律戰。

美國高級情報官員2日表示，中俄兩國目前在軍事領域正在進行越來越密切的合作，並且擴大到台灣議題；而這一動向也迫使美國政府各部門制定新的計畫，以應對中俄兩國潛在進行聯合作戰這一可能的局面。

美國情報總監海恩斯（Avril Haines）在美國參議院軍事委員會作證時說：「我們看到中國和俄羅斯首次就台灣問題進行聯合演習，並認識到中國肯定希望俄羅斯與他們合作。我們也看不出他們為什麼不這麼做的理由。」

對此，前立委郭正亮4日在中天電視《張雅婷辣晚報》表示，這早就發生了，中俄聯合海上演習從日本海一路往上到阿留申，甚至已經接近阿拉斯加。5月15日俄羅斯總統普丁將訪問中國大陸，美國預期，歐美尚未取消制裁之前，俄羅斯大概更進一步跟中國大陸合作，一定會包括軍事合作。

至於普丁在勝選記者會，有人問台灣問題，普丁直接說台灣是中華人民共和國的一部分。郭正亮直言，大國這樣表態前所未有，這隱含俄羅斯尊重中國大陸核心利益，希望中國大陸也能回饋，所以預期中俄軍事合作可能是空前的。

郭正亮推測，中國大陸可能希望戰略核潛艇技術交流，所以未來雙方軍事，不論是海軍、太空、長程預警雷達，都會有一些交流。且台海戰爭也會有角色，可能會威攝日本介入。如果俄羅斯進入西太平洋，戰略就真的會有所改變，日本大概不敢進入台海和南海，並且會連動朝鮮半島。

他指出，除了軍事之外，俄羅斯既然已經講了兩岸法律定位，所以會陸續出現國際法律戰，越南去年11月去訪問中國大陸，就表明不支持台獨。如此就能了解為何美國國務卿布林肯最近說，極力支持台灣參加WHA，AIT理事主席羅森伯格上次來台灣開記者會也講，2758決議無關台灣國際地位。

郭正亮認為，羅森伯格講的話已經顛覆中美建交公報，如果2758號決議與台灣無關，美國心中認定的台灣地位到底是什麼？難道是認為台灣地位未定？「我認為美國真的也在醞釀一盤棋」，可能開始改打台灣國際空間議題，但不去碰「一個中國」，藉此向中國大陸打另一張牌。

郭正亮強調，這些都與美國情報總監的說法有關，中俄聯手不只是在亞洲的軍事效應，也開始展開法律戰，所以美國在軍事上和法律上兩個部分都在做回應。