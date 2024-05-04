范少勳（左）和劉俊謙海邊夕陽下拍下的浪漫照。（抓馬文化提供）

范少勳和劉俊謙主演新片《我在這裡等你》找來去年11月病逝的導演陳慧翎擔任監製，范少勳3日出席品牌活動，會後感性提到陳慧翎導演也有跟著他們一起去墾丁等地拍攝，2人在海邊夕陽下回頭的唯美照正是陳慧翎的提議，「片中也留著她的回憶跟故事，我們會永遠放在心裡，期待再相見，有一種她也是在那邊等待的感覺」。

范少勳憶起當時和林美秀正在台南拍攝實境節目《鬥陣大廟埕》，對方有給他看了陳慧翎狀況不是很好的影片，希望可以一起幫忙集氣，「那時我們在台南鹽水的月港拍攝，剛好那寺廟的主神是地藏王菩薩，我就想說有緣來到這邊，有特地幫慧翎姐祈求可以健康，那段時間她好像真的有好一點」，無奈最後仍不敵病魔離世，讓范少勳相當心痛。

最後，范少勳也希望電影票房能夠不錯，「這也是慧翎導演很想要看到的，所以很希望這部片票房能夠好，然後觀眾也能從電影中得到一些共鳴和感動」。《我在這裡等你》將於下週五（10日）上映。