近日台灣各處紛紛傳出停電問題，尤其桃園半個月內至少發生17起停電意外，讓在地居民叫苦連天，今（4）日晚間20時許，台北市大安區也發生停電問題，台電緊急到場搶修。

雖然東北季風已離開，但北部地區入夜後天氣仍偏涼爽，不太需要使用冷氣等耗電設備，不過鄉民「historyway」今日晚間在PTT八卦板表示，5月才過4天，連電風扇都沒開，沒想到晚間大安區瑞安街地段居然發生停電事故，狂酸「是哪裡來的小貓咪、小狗勾這麼調皮？趕快出來自首，還我美好的周末夜」。

其他人看完後先是喊「不許你胡說」、「你會被台電嗆還在用手機po文」、「你有300萬嗎」、「沒圖沒真相，只顧著用手機，難怪會跳電」，不過也有疑似同樣住在瑞安街的網友回覆稱「破台電，停10分鐘有了」。

遭質疑後，原PO在20時44分時秀出照片，只見瑞安街整排建築烏漆抹黑，台電的工程救險車也到場緊急搶修，隨後原PO也透露自己住的地方在晚間21時左右終於有電用了，「痛哭流涕，感謝黨如此認真維持電力供應」。