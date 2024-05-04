日本防衛大臣木原稔3日在美國夏威夷與菲律賓國防部長鐵歐多洛（Gilberto Teodoro）會談，為早日締結使自衛隊和菲律賓軍隊相互順暢往來及實施聯合訓練的《互惠准入協定》（RAA），雙方就進一步加快談判達成共識。此外還就南海局勢進行磋商，再次確認了實現自由開放的印度太平洋十分重要。

據日本共同社4日報導，木原在會談中強調「今後也希望加強防衛合作」。鐵歐多洛考慮到中國的做法，指出「這是試圖妨礙正當權利的嘗試」，表示將比以往更加重視對日關係。

木原稔2日也在夏威夷與美國防長奧斯汀、澳大利亞防長馬爾斯（Richard Marles）舉行三方會談，簽署了推進先進技術領域合作的協議。關於日本擁有摧毀他國疆域內飛彈基地等的反擊能力（對敵基地攻擊能力），確認將緊密合作。

美日澳三國一致同意，為深化自衛隊和美澳兩軍的合作，今後兩年將在各國實施三國擁有的匿蹤戰機F-35聯合訓練。商定2027年三國首次聯合舉行防空飛彈防禦的實射訓練。

木原與奧斯汀還舉行了日美雙邊會談。基於4月首腦會談的共識，雙方確認了修改指揮統制框架以加強自衛隊和駐日美軍的合作。

木原與馬爾斯舉行的日澳防長會談上，雙方就在太平洋島國地區加強合作達成了共識。