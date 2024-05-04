活動結束後也舉辦電影「惡女」欣賞活動，請到導演宋欣穎及演員曾少宗與現場觀看電影的民眾見面互動。（民眾提供／王惠慧新竹傳真）

母親節即將到來，新竹市工商婦女協會、民防女子中隊及義警女子分隊等團體4日在新竹大遠百前舉辦「暖馨獻禮」康乃馨發送及電影欣賞活動，電影放映後邀請到國片「惡女」的導演宋欣穎及演員曾少宗與現場觀看電影的民眾見面互動。

為了與市民度過溫馨美好的母親節，新竹市工商婦女協會、民防女子中隊及義警女子分隊4日在新竹大遠百門口舉辦「暖馨獻禮」康乃馨發送活動，4日、11日傍晚17點到18點有溫馨手作康乃馨活動；11日、12日上午11點則有開門迎賓贈康乃馨活動。

4日發送康乃馨活動吸引不少逛街民眾注目，活動結束後也舉辦電影「惡女」欣賞活動，請到導演宋欣穎及演員曾少宗與現場觀看電影的民眾見面互動。新竹市民防大隊長林麗美表示，考量媽媽們平常在家裡都非常辛勞，不見得有時間可以好好的放鬆觀賞電影。

林麗美說，希望藉由母親節前夕的電影包場活動，邀請新竹市民防、義警的媽媽們一同來觀賞「惡女」這部電影，一起重視女性議題，保障自己的權益，尤其在目前社會五花八門的資訊傳達下，更要有明辨是非的常識與知識。

出席放映會的導演宋欣穎表示，當時在拍這部影片的時候，其實前輩們非常震驚風格的轉變，不過身為創作者，還是希望能從不同的面向來闡述1名女性的成長；演員曾少宗也提到，這部電影的題材就像是我們現在面臨到很多的社會事件。

參與放映會的民眾提到，「電影劇未免也太寫實，跟市長高虹安的案件也太相似，」除了反映出傳統社會上對於女性的刻板印象外，也帶出選擇性辦案的亂象，像是劇中檢調為了要將女主角定罪，刻意隱蔽她的不在場證明，以及透過媒體發新聞等，就像在生活中真實上演。