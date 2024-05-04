由於許多不肖人士以免稅價格購買商品後，在日本境內直接轉賣，運用10％消費稅的差距牟利，日本政府考慮將現行針對海外遊客的免稅制度由「直接免稅」改為「先付後退」。即顧客先以含消費稅價格購買產品，出境時再申辦手續退還消費稅。

根據現行免稅制度，訪日旅客在免稅店購買家電、化妝品等商品出境，達到一定金額者原則上不需繳納消費稅，但商品若在日本境內使用或轉賣，則不符合免稅資格。透過免稅系統購物時，商家需要將購物資訊錄入線上系統，或將收據等憑證直接貼在護照上，並於旅客出境時出示護照供稅關檢查，但因機場人流眾多，不檢查也能直接出境早已成為許多大型機場的常態。

據《產經新聞》報導，日本政府正因此審查免稅制度，計畫以「先付後退」為主要調整方向。而退稅除了現金，也有可能開放使用各國主流信用卡或電子支付。德國、法國等國使用先付後退免稅制度早已行之有年，對防範境內轉賣也有相當成效。

利用免稅制度進行轉售的不肖行為層出不窮。 報導指出，稅關曾於2022年利用免稅制度購物1億日圓以上者進行檢查，57名外籍旅客中僅有1人可證實實際持有該物品，其餘56人則被要求補上10％消費稅，但有55人未補消費稅就出境。

此外，同年12月稅務調查結果顯示，蘋果在日本的子公司Apple Japan在兩年內被要求補繳約140億日圓消費稅。據調查，前去日本的海外遊客在蘋果以免稅價格購買大量iPhone手機，甚至有人前後累計購買了數百部。

日本政府在2023年底內閣會議批准的2024財年稅制改革綱要中，宣布對現行免稅制度進行審查，目標為提高遊客便利性、同時防止機場人流過多，力求2025年稅制改革時正式定案。