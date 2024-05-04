女校長反擊自己是去蛋行買雞蛋而非菜市場，更稱此舉是做公關，卻引起反效果，讓家長相當火大。(圖／讀者提供)

上月3日花蓮7.2強震造成不少災情，未料嘉義某國小校長卻被投訴當下竟沒進學校坐鎮，反而掉頭跑去買雞蛋，女校長則反擊自己是在做公關。近日市議員吳思蓉加碼爆料，該名女校長更是狂掃營養午餐，塞滿整個冰箱，還要用膠帶捆住才能關上門。

女校長被投訴，0403地震發生時間7:58當下，不但沒進學校，反而跑去菜市場買蛋，家長詢問學校有沒有事，竟被回「不知道，我還沒進學校」。事後女校長反駁，當天已抵達校門口，但見全校已依「校長不在校」模式集合，才會跑去學校顧問開的蛋行買雞蛋，順便報告校園近況做公關，但此回應不但沒幫到自己，反而越描越黑，引爆家長和師生怒火，痛批根本不適任，甚至有人開車到校門口前貼布條嗆校長不適任。

吳思蓉日前質詢時，播放監視器畫面狠打臉女校長，表示女校長直到8:15才騎車經過學校，根本不是7:58分，痛批校長所謂的「有停下來看」完全不是事實。

吳思蓉繼續爆料，女校長長期打包大量營養午餐，全塞在自己冰箱，滿到門關不上，要用絕緣膠帶捆起來，大酸「3年前我就提醒過了，打包沒關係，但不要全冰在冰箱，要用在弱勢和單親學童身上」、「3年前用塑膠繩，現在用絕緣膠帶，校長沒支薪？這麼困苦嗎」，還貼出照片為證。對此女校長也反擊，自己在校忙碌，因此時常打包回校長室用餐，為顧及衛生，因此都是親自打包，每道菜都裝一小包，也有依規繳餐費與清潔費，並無塞爆冰箱一事。

教育處長李美華指出，全案已由外聘委員啟動調查，未來會加強督導學校。