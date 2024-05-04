大陸第三艘航空母艦福建號開始進行首次海試，採取平直傾斜飛行甲板和電磁彈射器，預計最快2026年正式服役。退役少將栗正傑表示，福建號海試，大到船速度可以開到多快、多久，小到連油漆都要檢查，可見油漆有多重要，不是我們想像的那麼簡單。

針對福建號海試，栗正傑4日在中天《張雅婷辣晚報》節目中表示，海試非常重要，海試項目有大到船速度可以開到多快、可以持續多久；還要試煞車，停下來要多長的距離；還有轉彎幅度、角度有多大，因為一旦遇到敵人的導彈或飛彈、飛機的攻擊，如何做閃避的動作。

栗正傑指出，福建號海試小到連油漆都要檢查，油漆有多重要，甲板上的油漆，不是我們想像的那麼簡單，航母上戰機起飛時，有高溫，油漆在多少次的起降之後，會剝落。要怎樣來補漆，讓甲板可以維持油漆的能力，讓飛機降落或起飛的滑順度，都可以保持正常。

至於海試的時間，栗正傑認為，以福建號海試19個月來講，其實都算短的；像福特號從下水到海試，就將近5年。這艘福特號，連美國前總統川普都嫌。福特號匆匆忙忙成軍，電磁彈射272次，就有1次失誤，甚至曾造成4條彈射器都沒辦法起降飛機。