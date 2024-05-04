國際知名IHG洲際酒店集團旗下最奢華酒店品牌-臺中勤美洲際酒店，今(4)日舉辦「洲際啟航，大型菁英招募會」，現場釋出逾110個職缺，掀起求職熱潮，吸引了來自四面八方的精英人才到場報名。

據悉，大部分的求職者來自北部和南部，每位求職者對於洲際酒店品牌的人才培訓、各項福利、國際職涯發展及品牌文化價值等表達高度認同，期待能加入國際酒店品牌團隊，一展長才。

臺中勤美洲際酒店總經理埃里克·斯旺森（Eric Swanson）表示，台中商務和觀光活動蓬勃發展，不僅是台灣的國際經貿重鎮，更是吸引眾多商務和觀光旅遊人士的熱門目的地。臺中勤美洲際酒店致力於將台灣的熱情好客和獨特文化融入每一個細節，為客人提供一個充滿魅力的奢華體驗。今日能透過這場大型招募面試，吸引如此眾多的優秀人才，顯示出台灣人才蓬勃的氣息。

同時，台中亦為IHG洲際酒店集團在台灣地區作為在地化人才佈局及培育的重要戰略據點，將致力於培養當地的專業人才。這些精英人才透過IHG洲際酒店集團完整因材施教的多元訓練及精實的人才培訓，將在未來為每位蒞臨臺中勤美洲際酒店的顧客，打造無與倫比的頂級奢華洲際服務體驗。

除了招募面試之外，當天與靜宜大學觀光事業學系共同打造的「布蘭琪小館連鎖餐飲」桌遊空間，吸引眾多求職者的熱情參與。許多求職者表示，透過遊戲化教學法的桌遊更能快速融會貫通，並加深對餐飲業職涯的興趣。

今日招募會現場精心準備的餐點、茶飲及無酒精特調，不僅為求職者補充能量，同時也展示洲際酒店對所有賓客的款待體驗。