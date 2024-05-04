歐盟外交與安全政策高級代表波瑞爾（Josep Borrell）本週五（3日）在英國牛津大學達倫道夫講座和學術討論會（ Dahrendorf lecture and colloquium ）上表示表示，中國大陸已崛起成為「超級大國」（super power status）並成為華盛頓和歐盟的軍事「競爭對手」，美國已經失去了「全球霸主」（global hegemon）的地位，並強調中國大陸不僅在商品生產方面，而且在軍事和技術方面，都成為了美國和歐盟的對手（rival）。波瑞爾強調：

我看到冷戰後我們所習慣的國際體系已經不復存在，美國已經失去了霸主地位，1945年後的多邊秩序正在節節敗退。我看到中國大陸正在崛起為超級大國

達倫道夫講座和學術討論會是一年一度的紀念活動，旨在紀念德國哲學家、社會學家和立法者拉爾夫·達倫道夫（Ralf Gustav Dahrendorf），是衝突理論的代表人物之一，作為活動的一部分，由頂尖思想家發表的講座傳統上都是與他的專業關注相關的主題。