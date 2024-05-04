鄭茵聲在《勇氣家族》飾演可愛直播主。（摘自《勇氣家族》臉書）

鄭茵聲個性直率開朗也有不服輸的一面。（陳俊吉攝）

鄭茵聲很大器，不介意前男友把過往戀情拿來當話題。（陳俊吉攝）

鄭茵聲從擁有356萬訂閱的YTR團體「這群人TGOP」出道，經歷單飛、到團體解散，現在她於戲劇、唱片圈都有不錯的成績。她參與華視、公視台語台的戲劇《勇氣家族》演出，飾演陳亞蘭個性天真、愛撒嬌的小女兒，也是裝可愛的直播主，還是劇組裡唯一不怕「皇帝」陳亞蘭的演員。

她說角色與私下個性很像，和爸媽相處也是嘻嘻哈哈。看似幽默豁達的她，其實有不服輸的個性，她在家中排行最小，爸爸曾對她說：「我都沒生男生，很想要有個兒子。」她當下就在心裡發誓「我就是要做到生我比生兒子好。」

很有骨氣的鄭茵聲選擇讀學費相對貴的藝校，對父母說要自己背學貸，一出社會就負債40、50萬。爸爸雖有開口要幫忙，但一路看父母為錢煩惱的她，捨不得再花父母的錢，於是自己兼2份工，努力把貸款還完，現在還會給父母一個月5萬元的生活費，兼負擔家裡的修繕費，「我的努力都是為了他們，媽媽為我感到驕傲，我很開心。」

戲裡她有段主動爭取歌仔戲演出的橋段，她笑說生活中只要是主動爭取的工作、或當聚餐主揪都會流局，而感情上她從來不主動爭取，自豪說：「剛好喜歡的人都會喜歡我。」鄭茵聲至今交過4個男朋友，其中和演員劉書宏有過3年情，2人好聚好散，分手還開直播和粉絲分享。

不過劉書宏近期上節目吐露，和她交往時沒有工作，常被稱呼「茵聲的男友」，談情談得壓力大，且加入「這群人」聚會還會被抱怨。鄭茵聲聽聞後直率說：「他那時候就真的沒什麼工作，一個男生被這樣講也是滿可憐。」至於加入聚會遭拒，她笑回：「他可能自己做人有點失敗，不然人家怎麼不讓他去 。」

她不介意對方在節目上談論舊情，「我也不是有秘密的人，人家要怎麼講，我就尊重他的感受，我知道我沒有對不起任何人。」 也不介意過去被節目拿來當話題，「我不認為自己的感情有多高尚，不會避而不談，但講到一個程度，我可以不回答。」但表明不想和劉書宏一起上節目，「你也不曉得人家現在有沒有對象。」

鄭茵聲認為自己是個很容易接受現況的人，但剛分手還是會難過吃不下，躲在家一個月哭到變瘦，搞笑說：「我邊哭邊照鏡子，覺得自己瘦不拉機、好漂亮。」就像「這群人」決定停更，她也是舉雙手贊成，「因為很膩，沒有創意、沒有新鮮內容很可怕。換內容又怕點擊率掉，對我們來說都是壓力，因為我們是要養員工的。」有趣的是「這群人」宣布停更，還特地上脫口秀舉辦「告別式」與粉絲幽默告別。