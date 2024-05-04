2012年因修車坑殺客人被抓包，惱羞怒吼「你在大聲什麼啦」的前機車行老闆陳平偉(現改名陳昭州)，近日又爆出多起負面消息，除了動手打鄰居外，還積欠超過10萬元房租，慘被轟出租屋處，落魄近況全曝光。

住在新北樹林的黃姓鄰居控訴，他與陳平偉平日有過口角，在本月2日時雙方在樓下大門口巧遇，對方刻意擋住通道找麻煩，他打算從旁鑽過時，卻被陳平偉拉住後用力往後甩，導致他猛烈撞擊牆面，頭部頸部都受到挫傷，如今必須帶著護頸生活，4日前往派出所提告。

房東也出面控訴，陳平偉已經長達1年多未繳分文租金，欠款已達10萬元，且對方幾乎跟自己的每一位房客都借過錢，也起過衝突，讓她相當頭痛，決定把人趕走。對此陳平偉則是把家當都搬到公寓外通道上，他反控鄰居也有動手，且自己有委託另一名房客轉交租金，房東卻說沒收到，懷疑根本是聯合起來設局要趕走他，反過來提告房東與鄰居恐嚇、傷害、組織犯罪。

12年前一名「雲豹200」車主因脫鍊故障，將車牽到陳平偉經營的「富堡國際科技車業」檢查，卻發現陳在未告知他的情況下，擅自拆車修理，還報價8.1萬，若要復原也要支付5000元工本費，但全新「雲豹200」售價卻僅要7.9萬，且根據其他車行估算，實際上維修費僅需1萬元。

不甘遭坑殺的車主會同記者前往機車行對質，過程中陳平偉脫口多句金句「我做生意我坦蕩蕩」、「不要起爭議啦」、「公道價8萬1」、「你在大聲什麼啦」，成為全台網友惡搞迷因，只能黯然收掉兩間機車行，但也因此爆紅，事後試圖往娛樂圈發展，但都不順遂，如今卻又傳出多項負面消息，讓人搖頭。