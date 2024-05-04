「行動創新AI內閣」策勵營4日登場，副總統當選人蕭美琴最後驚喜登場，與會分享從政經驗，勉勵閣員團結合作，共創福國利民的政策。

今總統當選人賴清德、候任總統府秘書長潘孟安、候任行政院長卓榮泰、及新任閣員共同與會。整日的策勵營活動以第一線政務運作，及如何回應民眾需求為核心，由立法院民進黨團總召柯建銘、幹事長吳思瑤描繪國會動態、準行政院副院長鄭麗君介紹國家希望工程重要政見、及準行政院秘書長龔明鑫說明跨部會協調運作。

吳思瑤首先說明國會運作及三黨不過半現狀，鼓勵新行政團隊要會「開彩蛋」也要「拆地雷」，亦即好的政策要積極提供、主動告知、確保資訊均衡；錯誤的訊息則要迅速澄清，減少民怨。她希望新內閣由交接傳承走向創新開放，與執政黨合作，並爭取在野黨支持。

柯建銘以過去31年擔任立委的經驗，指出政治人物絕對不可憂讒畏譏，他相信大家都是「勇敢的台灣人」，鼓勵新任部會首長要捍衛核心價值，堅持到底承擔責任。他也表示，新閣員要面對的挑戰很多，但府、院、黨、黨團是一個團隊，彷彿車子的四個輪子，要共同協調整合，落實危機處理。

準行政院副院長鄭麗君，則以擔任國政藍圖召集人的經驗，分享國家希望工程的願景及政見內容。她指出，國家希望工程的核心理念是「人人有希望，國家有希望」，她期盼新內閣團隊共同建立「台灣模式」，建構民主治理新思維，強化國家整體韌性，積極回應數位及淨零轉型，找出新一波成長動能，為年輕人創造希望，讓人人享有發展機會。

準行政院副秘書長龔明鑫，以長期在政院服務的經驗，詳細介紹行政院預算架構及法案期程，並就第一線實務經驗，分享跨部會協調的心法。他以三倍券發放為例，說明越重大的政策，越需要部會首長親力親為，展現事前充分溝通的細心與耐心，才能精準回應民眾的需求。

蕭美琴，也於活動最後驚喜現身，為行動創新內閣給予最大祝福。她表示，非常高興能藉此機會，跟許多過去的老戰友一起持續成長。未來期盼跟大家一起努力，共同掌握社會脈動，為好的政策辯護，讓台灣更好。

卓榮泰替會議總結，未來行動創新AI內閣，將以跨黨派、跨部會、跨領域的特質，著重橫向聯繫，讓人員迅速到位，共同落實國家希望工程及均衡台灣政見。新行政團隊將秉持專業及團隊精神，積極傾聽人民的需求，克服困難，以切合民意的政策贏得民心。