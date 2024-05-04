北韓官方最近發布一首歌頌領導人金正恩的新曲，竟受到歐美Z世代年輕人喜愛。

北韓官媒朝鮮中央電視台4月17日播出歌頌領導人金正恩的新曲＜和藹的父親＞。這首政治宣傳歌曲半個月來在TikTok爆紅，廣受歐美Z世代歡迎，甚至有人趣稱它打敗了流行天后泰勒絲新專輯，應獲頒葛萊美獎。西方國家年輕人如此吹捧這首政治歌曲的局面，金正恩本人恐怕也無法預見。

英國廣播公司周六（4日）報導，＜和藹的父親＞（Friendly Father）歌詞政治宣傳味十足，例如「讓我們歌頌偉大的領袖金正恩」、「讓我們誇耀和藹的父親金正恩」，以電子合成混音編曲，節奏明快，活力滿滿，與西方流行歌曲沒有太大區別。

很多TikTok用戶覺得這首歌很好聽，讚美之詞包括「這歌超棒」、「詞曲好記，超級反烏托邦」、「需要葛萊美獎肯定」、「泰勒絲（Taylor Swift）應該沒料到新專輯剛出來就被打敗了」，渾然不覺這首歌讚頌的對象是個在國際政壇誓言要「徹底消滅美國」、經常發射飛彈的獨裁者。不少用戶自稱已上癮，通勤途中、在健身房運動、寫作業時一直在聽＜和藹的父親＞，還有網友分享自己的樂器演奏版。

這是北韓50年來炮製一系列政治宣傳歌曲的最新作品，具備一定程度的前蘇聯時期色彩，Z世代網友形容有瑞典老牌樂團「阿巴」（ABBA）風格。南韓高麗大學（Korea University）北韓事務分析專家穆迪（Peter Moody）說：「曲風明快、琅琅上口，豐富的管絃配樂很突出。」

北韓「排行榜冠軍」歌曲必須顧及當局要求縈繞人心的能耐。英國劍橋大學研究北韓音樂學者里奧齊尼（Alexandra Leonzini）分析，不能有太過複雜的樂句或節奏，旋律必須簡單好記易學，曲調要顧及大多數人能駕馭的音域，不會有一堆高八度難關。政治宣傳歌曲用於傳達國家前進方向與國家利益，「在北韓，歌曲幾乎就像報紙」，平壤當局認為所有形式藝術創作必須包含意識形態，「教育民眾對黨懷抱感激與忠誠」。

倫敦大學亞非學院榮休音樂教授霍華德（Keith Howard）說，北韓歌曲通常搭配舞蹈，「歌曲融入體內，成為人民身體的一部分」，不論單純聆聽或邊聽邊跳舞，都需要好的歌詞嵌入意識形態訊息。

＜和藹的父親＞也帶給學者新發現，歌詞與以往歌頌金正恩的作品有明顯不同，「父親」、「偉人」等詞語以前僅限北韓第一任領導人、金正恩的祖父金日成使用，金正恩2012年以第三任領導人之姿接班時的稱號是「偉大的繼承者」。分析人士認為，金正恩可能想以＜和藹的父親＞加強鞏固自身領導人地位。北韓另一首政治宣傳歌曲裡的歌詞「我們的父親金日成」已改為「我們的父親金正恩」。

諷刺的是，宣揚共產主義的歌曲在中國企業旗下的TikTok平台爆紅，美國國會一直想立法禁用這個App，「愈禁愈紅」吸引大眾。不只＜和藹的父親＞，還有不少北韓歌曲在TikTok風行，例如＜馬鈴薯的驕傲＞，歌頌用途多樣、拯救廣大百姓的馬鈴薯。英國一名網紅今年2月發布幾段以北韓歌曲為背景音樂的短片，「在時髦的咖啡館裡，沒人知道我正在聽北韓的政令宣導音樂」，超過40萬人按讚。

音樂是北韓強大的管理工具之一。平壤政府為民眾保留了流行歌曲，派遣歌劇團、交響樂團赴海外交流。脫北者說，北韓人民每天早上醒來都會聽到附近廣場播放的宣傳歌曲。