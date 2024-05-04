澎湃新聞4日報導，中共中央紀委國家監委網站不完全統計，今年4月大陸金融系統至少已有6人被查。其中4人為中共中央一級黨和國家機關、國企和金融單位幹部，2人為省管幹部。此外，4月至少有3名金融系統前中管幹部王用生、肖星、唐雙寧等三人被提起公訴。

分金融機構看，被查的6人分別來自政策性銀行、監管機構、國有大行、金控集團、城商行和再擔保集團，分別為中國農業發展銀行前一級總監盧純才，中國證監會科技監管司司長、資訊中心主任姚前，中國銀行浙江省分行前黨委書記、行長郭心剛，中信農業科技股份有限公司財務總監霍璽，江西銀行股份有限公司黨委委員、副行長俞健，江蘇省信用再擔保集團有限公司前黨委委員、副總裁金維民。

中紀委國監委統計表，4月至少有3名金融系統前中管幹部被提起公訴，為王用生、肖星、唐雙寧。

具體看，4月19日，大陸人民檢察院披露，國家開發銀行前黨委委員、副行長王用生涉嫌受賄一案，由國家監察委員會調查終結，經最高人民檢察院指定，由吉林省吉林市人民檢察院審查起訴。近日，吉林市人民檢察院已向吉林市中級人民法院提起公訴。

檢察機關起訴指控：被告王用生利用擔任國家開發銀行遼寧省分行黨委書記、行長，國家開發銀行黨委委員、副行長等職務上的便利以及利用本人職權或者地位形成的便利條件，為他人在貸款融資、債券申購、人事安排等事項上提供幫助，非法收受他人財物，數額特別巨大，依法應當以受賄罪追究其刑事責任。

4月15日，大陸人民檢察院披露，中國太平保險集團有限責任公司前黨委委員、副總經理肖星涉嫌受賄一案，由國家監察委員會調查終結，經最高人民檢察院指定，由河南省新鄉市人民檢察院審查起訴。近日，新鄉市人民檢察院已向新鄉市中級人民法院提起公訴。

檢察機關起訴指控：被告肖星利用擔任共青團上海市委地區工作部科員、統戰部副部長，上海市青聯副祕書長，中國人壽保險股份有限公司上海市浦東支公司總經理，中國人壽上海市分公司黨委副書記、副總經理、黨委書記、總經理，太平資產管理有限公司黨委副書記、黨委書記、總經理，中國太平保險集團有限責任公司黨委委員、執行董事、副總經理等職務上的便利，為他人謀取利益，以及利用本人職權、地位形成的便利條件，通過其他國家工作人員職務上的行為，為他人謀取不正當利益，非法收受他人財物，數額特別巨大，依法應當以受賄罪追究其刑事責任。

4月12日，大陸高檢網消息稱，中國光大集團股份公司前黨委書記、董事長唐雙寧涉嫌貪汙受賄一案，由國家監察委員會調查終結，經最高人民檢察院依法指定，由河北省唐山市人民檢察院審查起訴。近日，唐山市人民檢察院已向唐山市中級人民法院提起公訴。

檢察機關起訴指控：唐雙寧利用擔任中國人民銀行銀行監管一司司長職務上的便利，將其保管、使用的公共財物據為己有，數額特別巨大；唐雙寧利用擔任中國人民銀行銀行監管一司司長，中國銀行業監督管理委員會黨委委員、副主席，中國光大集團股份公司黨委書記、董事長，光大銀行黨委書記、董事長等職務上的便利，在職務調整、貸款獲取等事項上為他人謀取利益，非法收受他人財物，數額特別巨大，依法應當以貪污罪、受賄罪追究其刑事責任。