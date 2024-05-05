樂天桃猿啦啦隊團長壯壯（沈立心）日前加盟南韓職業足球隊「水原足球俱樂部」，成為台灣啦啦隊首位外援成員。近日，她為了工作寬衣解帶，穿著內衣褲入鏡，好身材讓網友大吃冰淇淋。

壯壯在文中寫下：「挑選對的內衣這種關係像極了，在生活中的情侶要找到對的人一樣，雖然關係親密無間相合，但也需要給彼此一些私人空間。」照片中，壯壯換了兩套造型，第一套，她戴著深藍色棒球帽，牛仔外套裡面只單穿水藍色內衣，短褲的褲頭還解開，露出一點藍色小褲，跪在黑色沙發上擺出迷人的pose.

另一套，壯壯沒穿好淡紫色毛衣，露出裡面的同色系內衣，白色短褲一樣解開鈕扣，露出淡紫色小褲，性感又不失優雅。網友看完辣照，紛紛留言讚美壯壯：「第一張照片，我以為是三上悠亞」、「好美！已經不知道怎麼形容了！」、「漂亮的內衣、內褲、漂亮的壯壯辣妹！」

壯壯上月底正式在韓國出道，成為南韓職業足球隊「水原足球俱樂部」啦啦隊的一份子；想不到卻招來黑粉酸「潛水團長」，壯壯忍不住回應，上場的場次都是由球團安排，她從來沒有違約；至於能不能出國應援也不是她說了算，是要台灣球團、MLB球團決定，並非指定名單開心誰去就誰去，因此，壯壯很榮幸能獲得這個機會體會台灣日。