為了擴大社會影響力，信義房屋與淡江大學攜手推動「淡江大學信義社會影響力永續系列講座」，日前由前Google台灣董事總經理簡立峰主講「未來人才：企業從數位轉型到AI賦能」，簡立峰建議年輕人，要積極與AI共存、共創，激發淡江大學EMBA學生與信義房屋同仁對於人才培育與企業轉型的深刻思考。

淡江大學人資長林宜男表示，這系列課程不僅僅是一場講座，更是一場腦力激盪，講座主軸聚焦「人才永續」與「居住永續」，先前有企業領導人與年輕學子的對談、對未來新教室的想像等講題，很受好評。此次的演講聚焦於，強調了AI如何改變學習的過程，將人類居住環境帶向更好的永續發展。

簡立峰為人工智慧與語音辨識的先驅者，提到了AI對未來人才的重大影響指出，AI已成為一個不可或缺的工具，將改變許多工作的面貌。他強調，企業應該要重新思考工作設計，以應對數位轉型所帶來的挑戰。例如讓AI幫助閱讀文件、自動生成內容等，以提高生產效率。

因此未來人才必須與AI共創，簡立峰指出，企業應該要重新思考員工的培訓方式，讓員工具備更多技能，讓員工成為T型人才，既有專業技能，又具備廣泛的知識和能力。

信義房屋總經理室協理李杰峰與信義房屋總經理室協理陳毓禮也與簡立峰對談互動，陳毓禮詢問，AI發展下，什麼職能不會被取代？簡立峰表示，需要大量體力勞動的工作，將不會被AI所取代，反之，「鍵盤白領」如翻譯、行銷、法律、美編等相關工作，則有被取代的危機，這些人才必須將自己提升至統合人才，善用AI工具，負責品檢，升級自己的職能。

信義房屋近年來致力發展房地產科技，李杰峰也提問，房仲業為人的產業，企業的人才培育該如何預應？簡立峰表示，回歸到人的本質，還是要賦予人才學習動機，企業也應該要讓員工感受到AI的價值，讓同仁看到其他企業都是怎麼使用AI工具，激發他們的學習欲望，並賦予他們更多的創造力和自主權。

李杰峰進一步提問，使用AI工具ChatGPT時，問對問題很重要，那要問對的問題，有好方法嗎？過去於企業任職曾受過公關訓練，有一個重要的準則是，沒有蠢問題，這個準則也適用於AI提問，沒有得到準確的結果，一定是一開始資訊提供不足，藉由提問、回饋，把問題問得更好，AI成為很好的使用工具。

信義房屋表示，面對數位浪潮，持續推動「PropTech房地產科技」，希望提供更好的客戶體驗，廣招擁有程式語言、資料科學、AI及雲端技術的數位人才，以打造強大的房產科技團隊，對內也透過數位賦能，提供各式教育訓練課程，讓同仁的數位能力可以與時俱進，打造創新的房仲科技服務。

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