根據《財訊》雙週刊報導，今年以來，一股「淘金熱」在市場上不斷延燒，漲勢凌厲的黃金，至4月19日累計上漲逾16%，超越2023全年漲幅的13%，國際金價數度突破每盎司2400美元。

乍看之下，俄烏戰爭、中東局勢等地緣政治風險，以及對美國聯準會降息預期，是推升金價的主因。然而，地緣政治動盪已持續一段時間，並非今年才發生，加上美國經濟數據良好，「硬著陸」機率降低，聯準會降息時間點極可能延後，在這種情況下，為什麼僅靠避險需求，就足以帶動金價大漲？

基於前述觀察，渣打銀行財富管理處投資策略部主管劉家豪分析，除了避險買盤之外，部分國家央行調整外匯存底資產、中國投資人大量購買，都是刺激金價上揚的主要力量。

買盤來自各國央行與中國

以中國人民銀行為例，至今年3月，已連續17個月買進黃金；與1年前相比，黃金在中國人行外匯存底總額中，占比從3.9%，升至4.6%。此外，俄羅斯、土耳其、印度等國央行，也有類似情形。

另一方面，受中國房地產、股市表現不佳影響，當地投資人轉而尋找能讓他們安心的標的，黃金需求便隨之攀升。中國散戶對黃金的需求有多火熱？世界黃金協會中國市場資深分析師賈舒暢出具報告，稱3月流入黃金ETF的資金約12億元人民幣，使資產管理規模攀上350億元人民幣，再創新高。

《財訊》雙週刊指出，中國投資人大買黃金，幾乎已成全民運動，即使收入有限的年輕族群，也有不少人購買每公克價格約600元人民幣（約新台幣2695元）的「金豆」，作為投資標的。中國青年失業率仍高、經濟陷入通縮等問題，使年輕世代對傳統投資標的缺乏信心。由周大福珠寶集團《2023珠寶消費趨勢調查報告》可得知，看好黃金的保值、避險特性，中國和香港18~24歲的「Z世代」消費者，喜愛黃金的比率達64%，明顯高於其他年齡層消費者。

文章來源：財訊雙週刊