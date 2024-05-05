台灣房價居高不下，購屋族負擔越來越大，讓房市吹起一股小宅的風潮，馨傳不動產智庫執行長何世昌引述代銷業者說法指出，20幾坪的房型正是現在與未來的強勢產品。

何世昌提到，不動產建築代銷公司海悅國際總經理王俊傑過去曾表示，產品的市場定位，要從人口與收入去分析，以後最好的房子一定是25~28坪的2+1房，建議不管走到哪，就挑這種坪數買，最保值也最會漲，若預算有限，取而代之的就是20~22坪的2房。

何世昌分析，從內政部揭露的每季買賣平均坪數來看，全國與六都平均交易坪數大致落在27至32坪之間，唯一例外的只有台南市坪數稍大，隨著房價持續走揚，展望3至5年後，預期市場需求最大的坪數應該是介於20～30坪之間的房型，整體概況誠如海悅國際總經理王俊傑所言。

「海悅一年承接的案量高達上千億元，他們手頭上的建案大、中、小坪數都有，要講出如此大實話並不容易，因為會有厚此薄彼的問題。」何世昌直言，業者要公開講出最保值、最主流產品，必須要「勇氣值」、「老實度」雙技能點滿才行。

何世昌文末總結，如果民眾是自住，那麼買什麼坪數都沒差，但若未來有售屋的可能性、或者增值空間考量，20幾坪的房型正是現在與未來的強勢產品，不要太小、也不要太大，20幾坪剛剛好。