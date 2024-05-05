納稅季來臨，實務上容易碰到「重複申報」扶養親屬的狀況，就有一對兄弟搶扶養報稅當年度過世的90歲老父親抵稅，且兩兄弟互不相讓幾乎鬧翻，最後由國稅局介入，依據證據判斷哥哥為主要照顧者，核定由哥哥扶養才解決這起衝突。

國稅局請兩兄弟各自提出扶養證據，發現哥哥長期與父親同住，負擔其食衣住行與醫療費用，弟弟則在每個月匯款1萬補貼開銷，最後認定弟弟部分負擔扶養義務，哥哥才是主要照顧者，因此由哥哥認列。

ETtoday報導，高雄國稅局表示，若協調不成，會進行所謂「實際扶養事實」認定，綜合判斷申報扶養者對受扶養親屬所盡扶持養護的程度，並以程度較多者，認定為主要扶養者，而得列報受扶養親屬免稅額。

民眾若有疑義可向各地區國稅局洽詢，以確保獲得正確資訊。普遍認為，要認列扶養親屬，以共同居住、一起生活為主要判定方式，這也是最直接的證據。

此外，財政部也在臉書粉絲專頁表示，歡迎民眾多多利用24小時智慧客服系統，稅務相關可找「國稅小幫手」若是系統操作相關問題可找「啵兒棒」另外電話客服也歡迎民眾洽詢。