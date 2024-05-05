總統蔡英文將於本月20日卸任，結束8年總統任期，針對蔡執政8年的總體評價，《美麗島電子報》最新民調顯示，超過六成的民眾給出及格60分以上，平均分達61.7分；對比前總統馬英九、陳水扁，馬卸任前獲52.4分、陳獲46.3分，都低於蔡。而民眾對目前的國內整體經濟現況，有61.7%給予負面評價、34.1%持正面態度，比馬、扁時期以及蔡英文剛上任時有顯著好轉。

《美麗島電子報》近日公布4月國政民調，蔡英文總統任內最後一次調查。對於蔡過去8年執政總體表現，以0至100分、60分為及格做評分，有64.6%國人給出60分以上，其中27.6%更給出超過80分的成績。民眾對蔡英文8年執政成績的評分平均為61.7分，評分統計分布的中位數與眾數皆為60分。

對照馬英九、陳水扁在8年執政卸任時調查結果，2016年5月的台灣指標民調顯示，民眾對馬執政成績的評分為52.4分，施政滿意度有25.9%滿意、64.4%不滿意；而在2008年5月的遠見民調顯示，民眾對阿扁執政成績的評分為46.3分，施政滿意度為20.5%滿意、57.4%不滿意。

美麗島電子報4月國政民調，對比即將卸任的總統蔡英文，以及兩位前總統馬英九、陳水扁的卸任執政成績。(翻攝自美麗島電子報)

另在「國內整體經濟現況」，有61.7%民眾給予負面評價，比上個月（3月）增加1.7個百分點；持正面態度的民眾有34.1%，比上個月減少1.7個百分點。對比8年前蔡英文剛上任時，當時僅有6.2%認為國內整體經濟現況算是好，高達85.3%覺得不好（2016年5月26至27日，台灣指標民調）。

該民調也對比2006年至今，民眾對國內整體經濟現況的評價。在陳水扁任內（僅觀察2006至2008年），負面評價約80%、正面評價10%上下；而馬英九任內（2008至2016年），可看到在2008年及2012年中，負面評價飆高到約90%，但在2011年初一度降至60%以下、同時正面評價也達到25%的高峰，整體來看，負面約80%、正面約10%上下。

而在蔡英文任內（2016至2024年5月），雖仍是負面大於正面，但在2018年後能顯著看到負面評價下降、正面評價上升的趨勢，整體而言，2016年至2018年與馬時期類似，而2018年後負面評價約60至70%、正面評價落在25%至40%。

美麗島電子報4月國政民調，對比2006年至今，民眾對國內整體經濟現況的評價。(翻攝自美麗島電子報民調)

《美麗島電子報》4月國政民調說明：

一、委託單位：美麗島電子報。二、調查規劃：戴立安（問卷設計與分析。並委託畢肯市場研究公司執行電訪）。三、調查範圍：全國22個縣市。四、調查對象：設籍在調查範圍，年滿20歲的民眾。五、調查時間：2024年4月22日至4月24日。六、調查方法：由訪員進行的電腦輔助電話訪問方式（Computer-Assisted Telephone Interviewing，CATI）。七、抽樣設計：抽樣架構是以中華電信住宅電話簿為基礎的電腦資料庫，經「等比分層隨機抽樣」proportionate stratified random sampling）後為了避免未登錄電話門號的家戶無法被抽中，因此在抽取電話門號後由CATI系統主機派號前，再經「隨機跳號」（random-digit-dial, RDD）替換末2碼做為撥出的電話門號。八、樣本規模：成功完訪1073人，在信賴水準95%時抽樣誤差最大值為±3.0%。