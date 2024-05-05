海山警分局幹員將陳鑒壓制逮捕。（警方提供）

前立委余天女婿陳鑒，4月30日參與詐騙集團犯罪時，遭新北市海山警分局幹員逮捕，剛收回的200餘萬元贓款也被查扣，引發政壇熱議。立委王鴻薇則批，反觀綠媒、側翼、名嘴攻擊立委徐巧芯捲入大姑詐騙案快一個月，顯示出民進黨永遠雙標。

余天在上月表態參選民進黨新北市黨部主委，後來突宣布退選，近日陳鑒遭捕，外界質疑余天是否早已知情女婿所為。余天則是嚴正否認，「怎麼可能，之前他沒被抓到，完全沒有任何跡象，我怎可能事先知道，這種不光彩的事很丟臉，他也不可能會跟我講。不管外界怎麼說，政治我不管了，現在就當平凡人」。

王鴻薇3日在政論節目《新聞大白話》中談到，其實對於父母、子女做什麼事情，大家也都不一定知道，她也不認為余天知情，但呼籲將心比心，徐巧芯也認為余天不知情，但民進黨永遠兩套標準，對於余天這件事情默不作聲，假裝沒這件事。

同樣的，王鴻薇指出，看綠媒、側翼、名嘴攻擊徐巧芯快一個月，民進黨永遠雙標，「對我們來講，只要我們經得起考驗，民進黨這些伎倆終究沒有用」。