李多慧今年從樂天轉戰味全龍，一度傳出隊長鬧雙胞，接著又被週刊爆料早就名花有主，對象正是身邊的韓國經紀人，此外，更被網友指出轉隊後不如過去在樂天時期紅，面對接二連三的傳聞，讓她罕見用中文回應：「感到非常的疲憊了，請停止這些流言蜚語」，對此，有網友在PTT發文詢問：「李多慧是走錯哪一步？」不少人給出回應。

有網友在PTT以「李多慧是走錯哪一步」為題發文，有人直接分析出3大關鍵，首先，李多慧處於資源最多且知名度最高的樂天女孩，沒想到走紅後就跳槽至味全龍，不免讓人覺得情義上怪怪的，至少多待一年再走，比較不讓人反感，此外，各隊紛紛引入日韓籍啦啦隊，許多外貌更加出眾，讓李多慧不再是獨一無二，也無法得到較多的資源，接著點出關鍵：「轉隊後還想要當初那麼紅，哪有可能」。

此外，網友指出李多慧經紀人不該讓她跟林襄一起跳槽，倘若續留樂天，不僅直接補足林襄離隊的空缺，屆時隊長職務跟資源絕對自動送到面前，不過有許多人則持不同看法：「繼續留也不見得紅 ，新的韓妹一直進來」、「說到底就是來賺錢的，其他都多餘」、「人氣有了，這幾年能撈就撈，沒再考慮後面」、「當初投最多資源給她們兩個的人下去了，當然快跑，不然留著惹人嫌嗎」。