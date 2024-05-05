一名30歲男性工頭，總是忘東忘西，最離譜的一次是1個月發2次薪水給工人，卻不自知，後來是被太太發現戶頭錢少太多，太太為此大怒押著他就醫，經醫師檢查，原來是男子因菸酒不忌又常熬夜，以致體內嚴重缺乏B12，經補充B12後，記憶力就大幅改善。

外科醫師陳榮堅在臉書粉專PO文指出，記憶力變差可能是因為太累、睡眠不足，還有一種可能是缺乏維生素B群，維生素B群對於思緒、記憶力相當重要，上述男子就是一個很典型缺乏B群案例。

陳榮堅指，這名男子得過急性胰臟炎，被太太帶來他的門診檢查，這名太太問：「陳醫師，胰臟炎會影響到腦袋嗎？」他覺得很奇怪，問她什麼意思？這名太太說，「之前每次先生要去樓下買東西時，會交代他順便買醬油或其他日用品，但是交代先生買的東西，他都會忘記。」

這名太太接著說，先生除日常的小事會忘記以外，還有一次比較嚴重，某次，竟一個月發了兩次薪水給工人，因為是發現金，所以都沒發現自己多發，直到她發現戶頭錢少了很多，問了之後，才發現原來先生一個月發薪發了兩次。

陳榮堅指，男子才30歲，他想說這麼年輕，記憶力卻嚴重喪失，在詳細瞭解男子的習慣後，得知男子之前急性胰臟炎，有很大一部分原因就是，常需要交際應酬，有很重的菸癮、酒癮。於是就幫男子做維生素B的檢查。正常人的 B12 值大概 300-400 pg/mL 左右，男子的 B12 值竟然只有 50 pg/mL 左右。

陳榮堅指，B群本來就容易流失，尤其有熬夜、抽菸、喝酒等行為，更容易造成 B群的流失。幫男子補充 B12 之後，再追蹤數值就回到 300-400 pg/mL正常值，觀察發現男子的記性跟反應，也都改善很多。

衛福部國健署在官網指出，富含維生素B12食物有肝臟、肉類、奶、蛋等，若是茹素者，可多食用紫菜、紅毛苔，並與醫師討論補充劑的使用時機。