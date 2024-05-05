49歲女星賈靜雯近年主演的影視作品都繳出亮眼成績，連到大陸參加綜藝《乘風2023》也順利擠進出道位，讓她在兩岸三地擁有超高人氣。日前賈靜雯出席活動，一身性感黑色開衩禮服辣暈全場外，她同框28歲男星郭麒麟竟被以為是姊弟，絕美凍齡狀態驚豔全場。

賈靜雯到大陸參加女星選秀節目後，人氣不斷攀升，還成為各大綜藝爭相邀請的對象，在陸網也引起各種相關話題討論，尤其是49歲的賈靜雯已經生3胎，臉蛋和身材仍保養如少女，根本不像是年紀奔5的女人；最近賈靜雯加入實境秀《怦然心動20歲》第四季，現身宣傳活動，凍齡狀態再度登熱搜。

49歲賈靜雯同框小21歲男星郭麒麟，凍齡狀態被以為兩人是姊弟。（圖／摘自微博）

活動上28歲男星郭麒麟牽著賈靜雯進場，她一襲開衩黑色禮服，合身剪裁顯現出她的曼妙曲線，走路時婀娜多姿的體態，抓住現場所有人的目光；驚喜的是，賈靜雯與小她21歲的郭麒麟並肩拍照，畫面曝光引起網友驚呼不斷，「還以為是姊弟，說是同學我也信」、「賈靜雯20多年來都沒變」、「這樣要50歲不敢相信」、「羨慕修杰楷」。

而賈靜雯其實很努力維持凍齡美貌，她對自己身材管理相當嚴格，平常都會運動和搭配健康飲食；先前還因為參加《乘風2023》，一度暴瘦只剩42公斤，體脂更從25掉到14，但節目結束後已慢慢恢復正常狀態。