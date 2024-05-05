一名在銀行上班的OL，覺得外面廁所髒，不喜歡在外大號，一直有忍大便的習慣，明明有便意卻不上，造成她慢性便秘，有次便秘到腹脹、嘔吐就醫，才發現已罹患第3期大腸癌。醫師指，慢性便秘可能造成身體發炎反應，久而久之造成細胞癌病變，呼籲不要忽視忍便的後果。

肝膽腸胃科醫師張振榕上「醫師好辣」節目中指出，上述OL跟很多女生一樣，盡量不在外大號，銀行雖然下午3點半停止營業，但關帳常要關至晚上7、8點，之後才能回家，在公司期間，她有便意就忍，時間久了，「女生很容易產一個現象，變成沒有（排便）感覺、不想上」，變成她有慢性便秘。

張振榕說，這名OL一個禮拜4、5天不排便，是常有的事，大便很硬很難上出來，就變成痔瘡發作，肛門常流血會痛，但有一次，她連續3天沒大便就算了，連放屁也沒有，肚子非常脹，脹到吐因此就醫。

張振榕說，我們一聽覺得不對，為她掃了超音波，懷疑是急性腸阻塞，腸子裡有非常多宿便、腸液，所以就堵住了，我們就懷疑她是大腸癌，馬上叫她去急診。

張振榕說，這名OL很快被診斷是第三期大腸癌，急診當場找大腸直腸外科醫生，先在這名OL肚子做人工肛門，讓她肚子裡大便先出來，緩解症狀，後續再安排癌症治療。

張振榕說，大便裡有很多毒素，很多慢性發炎物質，還有很多不好的細菌，常常忍大便，久而久之，你身體也會把這些毒素，吸收回身體，就會造成你身體累積很多發炎反應，慢性發炎反應，其實就是造成癌症一種因子，所以其實大家不要去忽視排便這件事。