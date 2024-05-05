香港綜藝《因為是朋友呀》第2季由阿嬌（鍾欣潼）、阿Sa（蔡卓妍）、容祖兒主持，記錄三人一同到香港遊玩的過程。而在最新播出的一集裡，曾因賀爾蒙失調導致身材走樣的阿嬌，透露自己成功減掉15公斤，讓容祖兒、阿Sa十分驚訝，就連網友也直呼：「狀態更好了！」

《因為是朋友呀》讓演藝圈好姐妹再度合體，但距離上一季已是3年前，讓容祖兒好奇問到阿嬌瘦了多少，阿嬌則回答：「30斤吧！」3年瘦了約15公斤，讓阿Sa、容祖兒一聽驚嘆不已，還連忙鼓掌致意。但阿嬌認為與身旁35公斤到50公斤的姐妹相比，自己的數字還不夠瘦。不過她也補充，「減得太離譜的也是不健康，（我）追求的就是健康美」，還是身體健康比較重要。

事實上，阿嬌曾因賀爾蒙失調導致身材暴肥，在2021年電影《封神：妲己》飾演「妲己」時，就因雙下巴、身材浮腫等狀態，被網友嫌棄濃妝且老氣，直批阿嬌沒有凸顯出妲己的美豔，累積不少負評。

直到2022年阿嬌受邀參加《乘風破浪的姐姐3》，在忙碌的錄影時間及演出排練的需求下，終於成功瘦身，後來就一直保持顛峰美顏到現在，也成功反擊對她苛刻的酸民。