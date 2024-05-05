大陸解放軍東部戰區在五一假期發布，第71集團軍「江淮雄鷹」部隊的實戰化演練。退役少將栗正傑認為，解放軍做「滾裝貨輪」演習，對我們來講是一個警訊，也在在顯示台灣這隻青蛙快被煮熟了。

栗正傑4日在中天《張雅婷辣晚報》節目中認為，大陸要對台灣動手，不需要透過宣戰。可以粹然發起攻擊，也可以在無預警的情況下，第一時間用導彈對我們做洗地，緊接著直升機攻佔灘頭、碼頭、台北港，前陣子我們漢光演習特別兵推「滾裝貨輪演練」科目，這是一種警惕。

栗正傑接著點出，滾裝貨輪帶著汽車或推土機，就可以放下甲板，車子就能從裡面直接開下來。我們自己兵推也有這一段，以前兵推是灘岸決戰，代表我們認為解放軍有機會粹然發起攻擊，搶占台北港或台中港，緊接著滾裝貨輪可能就登陸了。

栗正傑表示，這對我們來講是一個警訊，印證解放軍做這種演習，在在顯示520前後，再加上美國國務卿布林肯再三強調，要求中共在520前後這段時間，不要有挑釁行為。他覺得，這在在顯示台灣這隻青蛙快被煮熟了。