江蘇南京夫子廟。（中新社）

南京中山陵。（中新社）

杭州西湖。（中新社）

大陸五一假期長達5天，5月1日全大陸跨區人口流動量就已經達到2億人次。對於有親綠媒體的財經專家說，中國大陸的假日，連上海街道都沒有人。桃園市議員詹江村舉出大陸景區人潮質疑，難道這些人都是臨時演員嗎？

大陸五一假期長達5天，遊客擠滿北京故宮博物院、上海迪士尼等熱門景點，根據央視新聞引述大陸交通運輸部消息，5月1日全大陸跨區人口流動量達到2億人次。

故宮博物院、上海迪士尼、南京博物院、橘子洲景區等多地熱門景區，均顯示假期門票售罄或約滿。大陸鐵路1日發送旅客2069萬人次，2日旅客發送量1700萬人次。民眾感嘆，排隊4小時才看到樂山大佛的佛腳，假期都浪費在排隊上了。不僅大陸，就連鄰近的日本也湧現大批陸客，趁著日幣貶值，瘋狂掃貨，幾乎「買爆」日本各大商場。

大陸遊客在大阪一家LV專賣店排隊1小時，進去只剩一些非熱門款，她想找的郵差包、枕頭包「早在半個月前就斷貨了」。附近香奈兒專櫃，包已賣空，剩下些許眼鏡、首飾、衣服。附近日本勞力士專櫃，現貨手表也都緊缺。

對此，桃園市議員詹江村表示，台灣的財經電視台分析大陸經濟已經崩潰了，親綠媒體的財經專家說，中國大陸的假日，連上海街道都沒有人。詹江村質疑，難道景區的人潮都是臨時演員嗎？