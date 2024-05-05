白衣黑帽男短短3秒就偷走前方女遊客錢包，熟練技巧讓網友們看傻。(圖／影片截圖)

相信不少人出國旅遊都曾遇扒手，但就連治安公認相當好的日本其實也要注意。一對巴西夫妻YouTuber「Vou sem volta」日前到日本築地爽吃美食，但就在拍片的過程中，意外錄下後方扒手「神乎其技」，僅用3秒就偷走前面遊客的錢包，讓網友看了直呼太扯。

巴西夫妻里貝羅(Fred Ribeiro)和杜阿爾特(Laryssa Duarte)在threads貼出影片，只見他們邊走邊吃，拍攝美食影片，但身後一名著白色POLO衫，頭戴黑帽的男子鬼鬼祟祟，下一秒用外套掩護，將手伸入前方女遊客的包包內，3秒後就成功偷走錢包。

男子偷完錢包後，神情自然，若無其事地收起錢包繼續向前走，熟練的手法明顯是名慣犯，身邊的人也無人察覺，里貝羅夫妻也是事後看影片才發現此事，呼籲大家就算是在日本也不能鬆懈。

網友看到也驚呆：「想不到築地也有扒手」、「這手法太厲害了吧」、「根本神乎其技」、「這影片應該要交給當地警方才對」、「日本還是有扒手啦，只是比較少」、「有點訝異會在日本街頭看到這畫面」、「不管到哪錢包真的不能隨便放」。