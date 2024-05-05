婆媳關係要融洽似乎難如登天，但仍有對媳婦非常好的婆婆，一般都被稱作天使婆婆。就有一名小姑分享自家發生的趣事，哥哥不體諒大嫂累癱，強硬把人挖起來買早餐，未料婆婆看到後一個舉動神救援，讓全網大讚直呼最強天使。

這名小姑在臉書社團「毒姑九賤婆媳討論區」發文表示，大嫂有工作在身，每個月總有幾天要加班，隔天就會睡得比較晚，但時常在家耍廢的哥哥完全不會體諒，總是一大早就硬挖醒人，要求去買早餐。

就在某一天哥哥又去挖睡死的大嫂，老母看到後當場一個箭步上前往他頭上巴下去，大罵「給她睡覺，早餐你自己去買，順便把老婆的野買回來」，讓哥哥只能摸摸鼻子乖乖出門。原PO說，老母對大嫂非常好，每當夫妻吵架，就會教訓哥哥：「你一個月才賺多少錢，對老婆說話那麼大聲，你丟不丟臉」，甚至還說要是兒子跟媳婦溺水，她一定先救後者。如今周一到周五都是婆婆煮飯，周六則是大嫂煮，家庭氣氛相當好。

許多網友都羨慕：「滿分天使婆婆」、「這婆婆太猛了」、「好棒的家庭」、「你們家是天使家庭，可惜大部分都是魔鬼...」、「文章好有畫面，太溫馨了」、「所以妳PO這個文是要氣死誰」、「不是，這個社團應該是要抱怨婆婆跟姑姑的耶」、「充滿正能量的文章」、「沒想到神隊友竟是婆婆」、「哥哥地位也太低了XD」。