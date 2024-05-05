根據衛福部最新公布「發展遲緩兒童早期療育服務個案通報概況」，2023年疑似發展遲緩兒童的通報數增至3萬4781人，較10年前成長8成。國健署長吳昭軍表示，老一輩常認為「大雞慢啼」，而輕忽孩子發展錯失治療良機，但大腦發展的黃金高峰期約落在0至3歲，此時神經系統可塑性大，及早診斷並接受早期療育，對日後發展是重要關鍵。

台灣兒科醫學會秘書長歐良修表示，衛福部統計發展遲緩兒增加原因主要和家長、醫師端均提高敏感度增加通報有關，並非真的現代小孩發展遲緩增加。不過，他也觀察，現在小孩生少，不像過去有哥哥姊姊可以比較幾歲會走、會講話。只生一胎，少了比較導致難察覺，因此常靠幼兒園較有經驗的老師是察覺異狀，或是接種疫苗時，在小兒科醫師提醒下，才有機會讓醫療介入。

國健署婦幼健康組簡任技正林真夙表示，為提供疑似多重發展遲緩兒童整合性發展評估服務，國健署2024年度編列2.33億元，較2022年0.6億元成長近4倍，除了補助75家兒童發展聯合評估中心外，再擴大補助全國10家兒童發展聯評重點中心。

歐良修表示，全台超過8成、約5000多名小兒科醫師投入「兒童發展篩檢」計畫，目前醫師正受訓中，自今年7月開始，在現有7次兒童預防保健補助之外，將新增6次醫師評估服務，提供0~7歲兒童完整發展評估，包括神經學例如能否雙腳離地跳、單腳跳、能擺好幾個積木、降落傘反射等，每次每名幼兒約20分鐘，家長在帶孩子接種疫苗時，可主動詢問兒科醫師。

至於如何及早發現兒童發展遲緩？歐良修建議 新手父母可先瞭解一下兒童手冊的內容，比對不同年紀對應的能力、按時打預防針，並和醫師討論一下小朋友目前的發展狀況，只要及早發現接受早療就能健康成長。