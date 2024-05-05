《The Lancet’s eClinicalMedicine》今年4月刊登一項研究，分析1211名荷蘭成人自閉症患者登記的數據，其中298人、24.6％先前有至少一項精神病診斷，但被認為是誤診，其中女性比例較男性高。誤診的精神疾病以人格障礙最常見，其次是焦慮症、情緒障礙、慢性疲勞症候群，以及注意力不足過動症。

台北榮總情緒精準醫療中心主任李正達表示，過去認為自閉症患者都是不會講話、縮在牆角、重複刻板動作，其實並不然。自閉症類群障礙症又稱為自閉症光譜疾患，患者的社交溝通和互動困難程度從輕到重都有，輕則不懂得察言觀色、表達比較笨拙，因此可能被認為是個性怪、不好相處。

聯新醫院精神科醫師林博說明，自閉症包含廣泛的症狀和行為，可能被掩蓋或誤解為其他精神疾病的症狀，因此診斷難度高，容易誤認為注意力不集中、過動、發展遲緩、強迫症，尤其高功能的亞斯伯格症患者，更不容易被發現。

林博指出，自閉症女性通常表現出不同的行為表現，和傳統刻板印象不一致，可能導致識別不足，且女性可能表現出相對完整的社交技能和認知靈活性，掩蓋了她們潛在的困難，因此女性較男性更容易被誤診。

李正達認為，這項研究是由參與者自行填寫數據，嚴謹度沒那麼高，但仍提供一些臨床參考價值。他提醒，自閉症特徵會在兒童早期就出現，並非長大成人才發生，如果有察覺就要及早介入，透過心理治療、行為治療等方式刺激腦區，否則當大腦已經發展到一定程度，就比較難改變這些障礙。