缺乏醫療資源的離島澎湖，是全台0～6歲兒童遲緩比率最高的縣市，以廣義發展遲緩定義計算，盛行率達10％，遠高於世界衛生組織平均6～8％。台大外科醫師黃凱文表示，澎湖兒童絕對沒有特別遲緩，而是和隔代教養、外籍配偶等家庭結構有關，只要及早介入統合訓練等，離島孩子一樣能健全發展。

發展遲緩兒童是指在認知、生理、語言及溝通、心理社會發展，或社交退縮、生活自理技能等，有疑似異常或可預期有發展異常情形，並經衛生主管機關認可的醫院評估確認，發給證明的未滿6歲兒童。導致原因除了先天腦細胞異常、早產、受傷外，後天環境、社會及教育因素也會影響。

黃凱文表示，澎湖曾廣篩5020多名兒童，其中發展遲緩達10％，是全台最高，也遠高於世界平均6～8％，若不能提早做出矯正輔導，就會定型，影響日後智能發展、生活自理能力，並衝擊學習、社交、語言能力。

黃凱文觀察，澎湖兒童遲緩比例比台灣本島高的原因，除了療育資源集中在台灣本島，導致家長常要帶著幼兒往返，耗費體力與時間成本外，交通成本更是造成家庭龐大的負擔。

另外，澎湖家庭結構，從初期隔代教養家庭演變為現在則是外籍配偶家庭為主，由於來自各國的配偶嫁到澎湖，必須面對環境、語言及文化上的差異性，加上外來刺激也少，導致小孩太晚被發現發展遲緩，因而錯失早療時機。

為了協助澎湖兒童，今年澎湖海文教醫學慈善基金會承辦衛福部社家署「澎湖醫療島計畫-發展遲緩兒童社區療育服務」計畫，在澎湖設立「早期療育中心」，首屆計畫負責人黃凱文表示，由於當地醫師少、資源少，目標希望招募更多本島各科醫師，目前已有內科、外科、小兒科醫師、護理師、律師、社工等都加入志工行列。

澎湖海基金會教保員高嘉萍表示，當地一名3歲男童，2歲時都無法發出聲音，和其他幼兒互動只會哭、自己玩玩具，對於聲音沒有任何反應，會閃躲他人的眼光，甚至一看到繪本就會將繪本搶走並丟棄，來到中心後一年，已開始注視他人眼神，還能自己翻閱繪本，有了顯著進步。

高嘉萍表示，這名個案反應澎湖醫療量能不足問題，當地只有惠民一家醫院進行幼兒聯合評估，但需評估的幼兒太多，家長排序至少半年才等得到，加上男童因父母忙於工作，才導致疏於照顧，但只要及早接受早療，都能看見進步。